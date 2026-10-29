Urso: «La riforma sulla Rc auto è nel ddl concorrenza, al lavoro sui decreti attuativi»

«La riforma della responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli è contenuta nel disegno di legge annuale sulla concorrenza, il quarto disegno annuale in questa legislatura. Disegno di legge che è in corso di esame alla commissione competente della Camera. Auspichiamo che giunga in quest'aula già nel mese di dicembre. Nel contempo stiamo preparando i decreti attuativi così che possano entrare in vigore già nella prima parte del prossimo anno. Si tratta infatti di un atto di giustizia». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante il question time al Senato.

La nostra delega, la delega che abbiamo chiesto, autorizza a intervenire, e a intervenire profondamente - ha aggiunto -. È necessario, per meglio profilare il rischio individuale, sfruttare al massimo gli ausili tecnologici della telematica forniti dalle cosiddette scatole nere e anche dagli EDR, introdotti nelle nuove autovetture dalla Unione europea. Su questo versante peraltro siamo già intervenuti con la revisione del codice della strada per arginare il fenomeno perverso delle targhe straniere, fenomeno piuttosto diffuso proprio nell'area della Campania, e in quel provvedimento è previsto l'obbligo per i veicoli esteri iscritti al registro di assicurarsi con compagnie italiane o autorizzate a operare in Italia. Quindi con i decreti attuativi procederemo su questa linea: premi per i conducenti virtuosi, sanzioni pesanti per i conducenti disonesti».