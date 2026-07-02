Urso: «L'industria auto in Ue collassa, noi abbiamo evitato chiusure fabbriche in Italia. Il 14 luglio tavolo automotive con nostre proposte»

«Mentre collassa l'industria delle auto in Europa, noi abbiamo evitato che chiudessero gli stabilimenti in Italia. Hanno rimosso Tavares, che ha imposto l'ideologia dell'elettrico a Stellantis». Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso al question time. «Ho convocato il tavolo automotive per martedì 14 luglio e, tra l'altro, il giorno dopo incontrerò qui a Roma il mio collega francese Sébastien Martin. Mi sono incontrato nove volte con lui negli ultimi 6 mesi perché la Francia, anche la Francia guarda la politica industriale italiana, come evidenziato nel documento finale sottoscritto ad Antibes in Francia durante il vertice bilaterale di governo», ha detto.

«Ebbene, nel tavolo automotive presenteremo le misure che abbiamo messo in campo oltre 1 miliardo 350 milioni di euro che pensiamo di incrementare nell'arco delle prossime settimane, il 70% dedicato a contratti di sviluppo, mini contratti di sviluppo dedicati cioè alle piccole e medie imprese per affrontare questa transizione, perché di transizione si tratta. Di transizione, di rivoluzione industriale. Concludo con un dato per farlo comprendere. Non è vero affatto che le imprese chiudono in Italia. Lo scorso anno, nel 2025, sono nate 323.533 imprese. Altre hanno chiuso. Ma qual è il saldo? Il saldo è attivo. Il saldo è attivo di 56.599 imprese in più".