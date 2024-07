Urso: «Non incentiveremo chi assembla solamente e non produce auto. Non è made in Italy»

Sull'auto «abbiamo tutte le condizioni per attrarre altri produttori. Parlo di produttori. Per chi vuole assemblare il nostro Paese, ovviamente lo può fare, ma non è made in Italy. E noi non incentiveremo mai l'assemblaggio, il mero assemblaggio, perché credo che le risorse pubbliche debbano andare a chi produce nel nostro Paese». Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, rispondendo a una domanda sull'accordo tra Stellantis e il gruppo cinese Leapmotor. «Un'azienda è libera di sottoscrivere gli accordi con chi vuole» ma «stiamo realizzando una politica tesa a sviluppare la produzione in Italia», dice Urso.