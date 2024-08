Urso, nuovi incentivi sosterranno componentistica italiana ed europea. Anfia, dopo incentivi a domanda pensare anche a offerta

Il nuovo piano incentivi auto del Governo punterà a sostenere le vetture che hanno componenti italiane ed europee. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo automotive in corso al Mimit. «Noi oggi abbiamo presentato il primo consuntivo del piano incentivi che abbiamo realizzato a sostegno dei ceti meno abbienti, che finalmente hanno potuto anch’essi comprarsi un’automobile più sostenibile, e ai fini di rottamare le auto più inquinanti, cosa che fortunatamente è avvenuta», ha detto Urso. «Il piano incentivi ha raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti, quello che manca è l’aumento della produzione nel nostro paese. Per questo nel confronto che abbiamo aperto con il sistema dell’automotive, abbiamo presentato le linee di indirizzo del prossimo piano di incentivi, che sarà pluriennale ai fini del sostegno dei ceti meno abbienti e della componentistica italiana, in modo che gli incentivi andranno soltanto alle macchine che avranno componenti italiane ed europee», ha precisato il ministro.

Dopo il piano incentivi auto 2024 a favore della domanda «è giunto il momento di dedicare almeno altrettanta attenzione alle politiche di sostegno all’offerta, quindi alle politiche industriali per accompagnare nella transizione energetica l’intera filiera produttiva automotive, che non è formata soltanto da Costruttori e componentisti, ma anche da comparti come le società di engineering e gli allestitori di veicoli commerciali e industriali, che vantano un alto grado di competenze e specializzazione». Lo ha detto il presidente dell'Anfia, Roberto Vavassori, in occasione del tavolo automotive al Mimit. «A tutti dobbiamo offrire soluzioni e nuove opportunità di business. La nostra è l’unica filiera a cui è richiesta, a livello europeo, un’impegnativa e obbligatoria transizione energetica entro tempi più brevi rispetto ad altri settori», ha aggiunto Vavassori.