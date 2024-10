Urso: «Obiettivo produzione 1,5 mln veicoli l'anno, prosegue confronto con altri paesi»

«Nell'automotive prosegue un'opera di confronto con i produttori di altri paesi», nello specifico con la Cina, «per raggiungere la produzione in Italia di almeno un milione e mezzo di veicoli, nel tempo ovviamente, necessari per assicurare la tenuta della nostra componentistica e reinvestire in luoghi di primo piano del nostro Paese nell'industria dell'automobile». Lo afferma il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato all'evento 'L'Italia dei conservatori' organizzato da Nazione Futura e dalla Fondazione Tatarella (in collaborazione con The European Conservative).