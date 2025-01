Urso: «Ok a target 2035 sulle auto ma servono incentivi Ue»

«In tutti i nostri documenti riaffermiamo il target del 2035 che vogliamo raggiungere con un lavoro europeo pienamente in vigore. Chiediamo di rivedere in maniera complessiva e strutturale e strategica le modalità con cui raggiungere questo obiettivo: per questo ho detto con estrema chiarezza che vogliamo rivedere i meccanismi infernali delle multe sulle case automobilistiche». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un punto stampa a Bruxelles, chiedendo «un piano di incentivi europeo omogeneo e duraturo nel tempo per facilitare l'acquisto di auto ecologicamente sostenibili».

Da parte della Commissione europea ho «riscontrato apertura su una visione piena di neutralità tecnologica, ma molto dipenderà da quello che diranno le imprese e i sindacati nei prossimi giorni nel dialogo strategico» sull'automotive. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a Bruxelles, dopo un incontro a Palazzo Berlaymont con la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera, e i commissari ai Trasporti e al Clima, Apostolos Tzitzikostas e Wopke Hoekstra. Domani, all'avvio del dialogo strategico sull'automotive, «si prenderà atto di quello che è la realtà e sulla base della realtà si affronterà la questione» del futuro del comparto, ha aggiunto.