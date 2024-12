Urso: «Ora si apre nuova fase. Ci auguriamo che l'Italia torni centrale per Stellantis»

«Si apre una nuova fase. Ci auguriamo che l'Italia torni centrale nel piano industriale di Stellantis nella piena consapevolezza di quanto importante sia la forza del Made in Italy»: questo il commento da Delhi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla vicenda Stellantis, nel terzo e ultimo giorno della sua missione in India. «Mi auguro che questo ci consenta anche di essere insieme in Europa, per chiedere all'Europa di rivedere le regole che devono consentire di raggiungere l'obiettivo del 2035, per un'industria dell'auto europea competitiva verso gli altri grandi attori internazionali». «Dobbiamo remare insieme nella stessa direzione», ha precisato Urso.

«In Italia e in Europa. Perché l'Italia può riaffermare il valore dell'auto nella transizione ambientale e perché l'Europa deve consentire all'industria dell'auto europea di restare competitiva. Il governo italiano c'è: lo abbiamo dimostrato, anche recentemente, proprio in Europa, con il nostro non-paper, relativo al settore auto-motive europeo, che ha ottenuto una significativa e ampia convergenza tra gli altri paesi europei e il pieno sostegno non solo della CEA, l'associazione dei costruttori europei ma di Confindustria, Bdi e Medef, le associalzioni imprenditoriali di Italia, Germania e Francia, che nel forum trilaterale di Parigi di venerdì scorso hanno sottoscritto un documento finale in cui sostengono le nostre stesse tesi».