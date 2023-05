Urso: «Piano per cambiare auto a chi non può permetterselo e incentivare chi produce in Italia. Normativa su Euro 7 è irrealizzabile»

TRENTO - «Stiamo elaborando un nuovo piano per consentire di cambiare la vettura anche a chi non può permetterselo». Così il ministro Adolfo Urso in occasione del Festival dell’economia che, a domanda del giornalista Carmine Fotina del Sole 24 ore, ha confermato che il piano è elaborato su fondi del Pnrr. «Abbiamo il parco vetture più vecchio d’Europa, che è posseduto da chi non può permettersi di cambiare la macchina. Il mio problema non è rottamare l’Euro 5, ma l’Euro 0, 1, 2, 3», ha aggiunto Urso.

«L’80% degli incentivi sulle auto in questi anni sono andati ad auto realizzate all’estero. Dobbiamo incentivare chi produce in Italia», ha concluso il ministro. Il progetto della Commissione Europea sulla normativa Euro 7 per le auto “è irrealizzabile”. Lo ha ribadito Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante l’incontro “Perchè occorre una politica industriale” nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento, ricordando che l’Italia ha “firmato una lettera congiunta con 7 paesi, anche la Francia” per chiedere il ripensamento di questa normativa, indicando che ‘il progetto della Commissione è irrealizzabile”.