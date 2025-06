Urso: «Piano Ue su automotive è profondamente inadeguato, serve biocarburante»

«Il Piano di azione europeo sull'automotive ci appare ancora profondamente inadeguato, con troppe lacune sia sulla neutralità tecnologica sia su un possibile contributo dei carburanti ecologici, che possono contribuire alla decarbonizzazione del parco circolante». Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso all'assemblea annuale dell'Unem. «Siamo assolutamente convinti che nell'Unione Europea debba essere ripristinato il principio della neutralità tecnologica, che nel settore dei trasporti significa innanzitutto biocarburanti, cioè il carburante che viene dalla natura. Ed è per questo che ne facciamo argomento centrale dei nostri dossier, certamente in quello del settore auto che è strategico, non soltanto per l'industria dell'auto e per i lavoratori del settore ma per tutte le altre industrie collegate alla produzione automobilistica, mi riferisco all'acciaio, alla chimica e alla microelettronica che poi compongono un'auto».