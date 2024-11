Urso: «Position paper sull'auto al consiglio Ue il 28 novembre. Nostra proposta per cambiare la politica automotive in Europa»

«Noi abbiamo la proposta per cambiare la politica delle auto in Europa, che ho illustrato anche in Parlamento» e verrà presentata al Consiglio sulla competitività del 28 novembre. È quanto ha ribadito il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del comitato esecutivo Abi sottolineando che il problema dell'auto deve essere affrontato e risolto a livello europeo. "È il nostro non paper - ha precisato - che abbiamo definito insieme al governo ceco e che in queste ore è sottoposto all'adesione degli altri governi europei, e ne parlerò poi con i colleghi francesi e tedeschi».

Urso ha confermato che «in questa fase siamo molto impegnati a cambiare la politica europea sull'auto. Il nostro position paper sarà illustrato in maniera compiuta al Consiglio sulla competitività del 28 novembre. Penso che quello sia il percorso giusto. Il problema dell'auto - ha concluso - non è un problema italiano. È un problema europeo, e la soluzione sta in Europa».