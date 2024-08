Urso: «Presentata da Stellantis notifica Golden Power su Comau. Dobbiamo recuperare agli errori fatti da qualcun altro 4 anni fa»

Rispetto alla cessione di Comau «Stellantis ha presentato la notifica, secondo il processo della Golden Power». E quanto avrebbe affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo automotive, in corso al Mimit al quale e presente anche il Gruppo automobilistico. «Qualcuno forse temeva che Stellantis non volesse presentarla perche la vendita di Comau era gia prevista quando fu fatta la fusione tra Fca e Psa», avrebbe continuato il Ministro. E ancora: «Dobbiamo recuperare agli errori fatti da qualcun altro 4 anni fa. I governi precedenti se ne sono lavati le mani come Ponzio Pilato: non faremo altrettanto», avrebbe concluso Urso.