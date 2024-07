Urso, prossimi incentivi a tutela della componentistica italiana. Da valutare se piano incentivi abbia aumentato produzione

"Io al tavolo Automotive illustrerò la nostra politica industriale attraverso il piano incentivi che intendiamo proporre per i prossimi tre anni, alla luce anche dei risultati del piano incentivi straordinario che abbiamo in atto e che ha raggiunto i principali obiettivi, non tutti, per la verità". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Premio imprese storiche della Camera di Commercio di Roma. "I principali obiettivi, ha detto Urso, sono stati raggiunti, cioè quello della rottamazione dei veicoli più antiquati e quello di consentire anche ai ceti medio-bassi di poter acquisire un'auto elettrica o comunque un'auto sostenibile. Non sappiamo ancora se il terzo obiettivo, che era quello di far aumentare la produzione in Italia, sia stato conseguito. Proprio per questo il prossimo piano incentivi prevediamo di dirigerlo a tutela della componentistica italiana".