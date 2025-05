Urso: «Prossimo tavolo automotive a luglio, faremo bilancio su impegni Stellantis»

«Prosegue il lavoro del tavolo Automotive che e permanente e continuativo e in cui anche Stellantis, come le associazioni della componentistica, e presente. Ritengo che il prossimo tavolo lo convocheremo per il mese di luglio per fare un bilancio sia sugli impegni di Stellantis in questi mesi, per vedere come si siano realizzati, sia su quello che il governo ha fatto e intende fare per il lancio del settore dell'automotive, sia per presentare altre eventuali opportunita di sviluppo del settore del nostro Paese. Stiamo lavorando ogni giorno su questo». Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine della visita allo stabilimento Speedline a Mestre dove ha incontrato i lavoratori e i commissari straordinari dell'azienda.