Urso: «Revisione Ue sull'auto è solo primo passo, se si ferma il settore automotive si ferma l'industria europea»

«Se si ferma» il settore automotive «si ferma l'industria europea. La revisione del regolamento CO2 sulle auto è fondamentale ma a nostro avviso la proposta della Commissione di dicembre scorso è solo un primo passo, non ancora sufficiente». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività in corso a Bruxelles. «Dobbiamo assolutamente far ripartire l'industria dell'auto europea», ha incalzato. «Occorre da subito che sia pienamente riconosciuto il principio di neutralità tecnologica, ammettendo al percorso di decarbonizzazione da subito tutte le tecnologie disponibili, in particolare modo i veicoli alimentati con biocarburanti», ha ribadito. Necessario poi «rivedere gli obiettivi per i veicoli commerciali leggeri e più flessibilità per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e al 2035: pragmatismo, flessibilità, responsabilità. Bisogna poi rimuovere le quote vincolanti nel processo di decarbonizzazione delle flotte aziendali, a favore di un modello incentivante lasciato all'iniziativa degli Stati».