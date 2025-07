Urso: «Rimuoveremo la follia del “green deal”. Ha portato al collasso l'auto europea»

«Bisogna superare l'ideologia del “green deal”, che ha portato al collasso l'auto europea, perché gli stabilimenti di automobilistici vengono chiusi in tutta Europa, con decine di migliaia di licenziamenti, e sino ad oggi noi abbiamo preservato gli stabilimenti italiani e non mi sono stati licenziamenti. Mentre altrove accadevano licenziamenti collettivi e gli annunci di chiusura di interi stabilimenti. La crisi dell'auto è europea, ed è dovuto alla follia del “green deal”, che noi rimuoveremo». Lo ha ribadito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo nell'Aula della Camera, nel corso del question time, a un'interrogazione Az sulla vicenda Iveco.

«Noi crediamo nello sviluppo del settore dei veicoli commerciali e industriali, e per questo - ha ricordato - mi sono recato lunedì a Berlino e domani sarò a Parigi, per concordare un'azione comune per quanto riguarda la normativa europea sulle emissioni di CO2, che così come predisposta senza riconoscere la piena neutralità tecnologica, potrebbe arrecare ulteriore grave danno alle aziende del settore».