Urso: «Rinnovare settore auto in modo ragionevole. Mobilità fondamentale e prioritaria, è una leva strategica di sviluppo»

«Dobbiamo rinnovare e decarbonizzare il settore dell'auto per assicurare sostenibilità, salute pubblica e competitività, in maniera ragionevole. Il tema della mobilità è fondamentale e prioritario, una leva strategica di sviluppo». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio indirizzato alla prima giornata di Eco - Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.

«Nel nostro Paese l'automobile resta il mezzo principale per gli spostamenti principali. Il trasporto su strada con le autovetture contribuisce al 23% delle emissioni di gas serra. Il nostro parco auto è sempre più vecchio, così come quello dell'Europa. Il costo del rinnovo, pensiamo all'acquisto di un auto elettrica, è ancora eccessivo. L'indecisione della Commissione europea - ha affermato Urso - nel rivedere le regole del green deal, nel rendere più sostenibile, graduale e pragmatico il percorso, rallenta e ostacola le decisioni delle famiglie al rinnovo dell'auto. La nostra richiesta all'Europa è di consentire che ci sia un cambio tra auto vecchie e auto più sostenibili non solo elettriche, in questa fase».