Urso: «Se c'è l'impegno da parte di Stellantis, il governo è disposto a metterci le risorse»

«Se c'è l'impegno da parte di Stellantis, il governo è disposto a metterci le risorse»: lo ha detto a Rifreddo di Pignola (Potenza), nel pomeriggio, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo nel pomeriggio, a Rifreddo di Pignola (Potenza), al convegno su «Coesione, competitività e nuovi assetti istituzionali per lo sviluppo del Mezzogiorno», organizzato da Confindustria Basilicata. «E' nostra intenzione - ha specificato, facendo riferimento al 'tavolo Stellantis', tenutosi in tarda mattinata - aumentare le risorse del fondo automotive, di raddoppiarle da 200 a 400 milioni per l'anno prossimo e di destinare interamente queste risorse al fondo delle offerte, agli investimenti delle imprese dell'automotive. Basta incentivi che non sono sufficienti e non raggiungono l'obiettivo». Dell'incontro con Stellantis, Urso ha detto di aver «chiesto di investire in Italia con un 'Piano Italia' con risorse significative. Stellantis ci indichi come realizzare i contratti di sviluppo e senza riduzioni significative dell'occupazione, investa sulla gigafactory, realizzi in Italia la nuova piattaforma per le auto di piccola dimensione che significherebbe coinvolgere e sostenere la componentistica italiana».