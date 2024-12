Urso: «A settore auto almeno 750mln di euro tra manovra e Pnrr, ma stop incentivi»

Il governo è al lavoro per garantire al comparto auto risorse pari o superiori a 750 milioni di euro, sommando l’avanzo degli stanziamenti nel vecchio Fondo automotive, circa 200 milioni di euro, i 500 milioni già messi a disposizione dal bando Pnrr per i contratti di sviluppo per le imprese dei settori in transizione e “l’aumento che cercheremo di ricavare in legge di bilancio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del question time alla Camera. Questa volta però, ammonisce Urso, “le risorse saranno rivolte tutte a supportare le imprese e i loro investimenti” e non più quindi agli incentivi per l’acquisto di auto.