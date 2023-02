Urso: «Su auto UE ci ascolti o dossier va a prossima commissione. Nuovo Parlamento europeo sarà molto più consapevole»

Sulla conversione green del settore automobilistico «chiediamo alla Commissione europea di affrontare con realismo i due dossier ancora in campo, Euro7 e Co2 per i mezzi pesanti, per dare davvero la possibilità cittadini di adeguarsi in tempo utile». Se così non fosse «siamo pronti a far passare il dossier a prossimo Parlamento europeo e alla prossima Commissione».

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Tgcom24, spiegando che nel governo italiano «abbiamo una visione pragmatica e concreta, non ideologica» e non si può «passare dalla padella» della dipendenza energetica dalla Russia «alla brace» della dipendenza dalle materie prime cinesi, e ha citato la clausola di revisione al 2026, «quando verosimilmente grazie alla nuova Commissione e a un nuovo Parlamento europeo molto più consapevole riusciremo a rivedere tappe e modalità della transizione ecologica», che va affrontata «con neutralità tecnologica: se biometano o biocombustibile o idrogeno possono giungere allo stesso obiettivo delle auto elettriche, allora utilizziamo anche altre tecnologie».