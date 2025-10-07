Urso: «Su dossier auto in Europa alleanza storica con Germania»

«Nell'incalzare l'Europa finalmente abbiamo segnato un punto di svolta con un'alleanza, per alcuni insperata, con la Germania, sul dossier centrale dell' auto, che è la prima industria europea e quella più prossima al collasso produttivo e purtroppo anche occupazionale. In Italia per il momento siamo riusciti a resistere a differenza di quanto accade oltre confine», dice il ministro Adolfo Urso - a margine dell'assemblea di Unindustria - della posizione assunta con la Germania sul dossier automotive in Europa. «Ovviamente - dice - siamo consapevoli che essendo il sisma, l'epicentro, a Bruxelles, nella politica europea folle del green deal, ne risentiamo anche noi e dobbiamo cambiare. Noi per primi abbiamo avanzato proposte di cambiamento in Europa e oggi con la convergenza importante, significativa, storica con la Germania siamo più fiduciosi di riuscire a imporre alla Commissione europea quelle revisioni urgenti, necessarie e radicali, per salvare con l'auto anche l'industria europea».