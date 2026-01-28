Urso: «Sull'auto lavoriamo in Ue a nuova maggioranza per un cambiamento sostanziale»

«Stiamo lavorando per avere una maggioranza” in Europa «tale da determinare un cambiamento sostanziale. Bisogna fare dei passi ulteriori, necessari, nel più breve tempo possibile per una revisione radicale di quel regolamento e anche di quello sui veicoli pesanti. C’è un grande lavoro di riforme che finalmente si è aperto in Europa, di cuil’Italia è protagonista». Lo ha detto il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione dell’Osservatorio Tea sul settore automotive, sottolineando che questa “non è la battaglia di un governo ma la battaglia di un Paese industriale”.

“Se la situazione” del settore auto “è drammatica vuol dire che il problema va risolto in Europa. E stiamo provando a risolverlo in Europa. Abbiamo avuto ragione: quando presentammo il nostro non-paper nel settembre 2024 eravamo tra i pochi a chiedere che si riaprisse il dossier, ma siamo riusciti a riaprirlo. La nostra richiesta era anticipare la revisione del regolamento Co2, ci dissero che era impossibile, ora siamo nella revisione del regolamento Co2. Dobbiamo costituire le maggioranze in Europa, lo stiamo facendo e lo dimostra il documento congiunto con la Germania , il lavoro fatto con la Francia e con gli altri paesi che hanno condiviso le nostre posizioni”, sottolinea ancora il ministro.