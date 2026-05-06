Urso: «Tavolo auto nelle prossime settimane, darà prospettive certe a Cassino. Sui dazi approccio prudente, no a risposta isolata»

Sullo stabilimento Stellantis di Cassino «nella giornata di ieri abbiamo avuto un confronto con l'azienda in preparazione dell'incontro che avrò la prossima settimana con il governatore Rocca e poi del tavolo automotive che convocherò nelle prossime settimane. Riteniamo che in quella sede potremo dare una prospettiva certa anche a questo stabilimento». Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo al question time alla Camera dove fa riferimento sia «alla continuità produttiva dei due modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio e del nuovo Maserati Grecale sia ai possibili investimenti produttivi con partner internazionali». «Lo stabilimento di Cassino - per Urso - sconta più di tutti i costi degli errori sulla transizione che ha portato poi alla sostituzione di Tavares e al cambio radicale di strategie di Stellantis che si è poi realizzato con il piano Italia».

«Le minacce di nuovi dazi» sull'auto da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, «non risultano allo Stato formalizzate tramite atti esecutivi e anche per questo manteniamo un approccio prudente e coordinato in sede europea, perché una risposta isolata rischierebbe di alimentare un ciclo di ritorsioni dannoso per l'intera filiera». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera. «La componentistica è il segmento che rischierebbe di risentire di eventuali ulteriori misure daziarie americane che vogliamo scongiurare, anche perché molte imprese della componentistica producono per case automobilistiche tedesche che sarebbero direttamente colpite dai dazi. Riteniamo invece più contenuta le conseguenze per le auto esportate direttamente dall'Italia nel segmento di lusso come Ferrari e Maserati, che per altro in questi mesi hanno registrato un significativo aumento produttivo», ha aggiunto Urso.