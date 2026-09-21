Urso: «Tutti gli strumenti per tutelare Ducati». Domenicali: «Attenzione Governo è motivo d'orgoglio»

«L'ho detto sin dall'inizio con estrema chiarezza e lo ribadisco in questa sede con determinazione, in presenza di coloro che sono ogni giorno gli attori di un prodotto straordinario che il mondo ci invidia: siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per tutelare questo simbolo del Made in Italy, che si identifica con la Motor Valley. La Ducati Motor non è solo un grande successo tecnologico e sportivo, di cui tutti siamo orgogliosi, come dimostra la presenza, in questa occasione, accanto ai lavoratori, di tutto il Sistema Italia, coeso nel raggiungere il comune obiettivo. La Ducati non è solo bella, prestante e veloce: è identità e innovazione, è l'Italia che fa sognare».

Lo sottolinea sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine dell'incontro con l'a.d di Ducati, Claudio Domenicali, e con i rappresentanti dei lavoratori, nella visita al sito produttivo dell'azienda a Borgo Panigale, insieme con il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Ducati fa parte del gruppo Volkswagen che sta attraversando una profonda crisi con tagli e ristrutturazioni che potrebbero mettere a rischio il marchio italiano.

Alla luce delle difficoltà incontrate dal gruppo Volkswagen, titolare del celebre marchio bolognese, che sta attraversando una profonda crisi con tagli e ristrutturazioni «l'attenzione e la vicinanza che Governo, istituzioni e territorio riservano a Ducati è motivo di grande orgoglio per noi». Così l'amministratore delegato della casa bolognese, Claudio Domenicali, al termine della visita, a Borgo Panigale, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, accompagnato dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore e dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

"È una testimonianza concreta del valore che la nostra azienda rappresenta per il Paese - osserva Domenicali - e del ruolo che ricopre come ambasciatrice del miglior Made in Italy nel mondo. Un'azienda capace di generare le risorse necessarie per finanziare un solido piano di investimenti in nuovi prodotti, strutture e sistemi IT, cosa che ci rende confidenti di potere conservare la leadership tecnologica attuale dei nostri prodotti. Questo riconoscimento - conclude Domenicali - ci sprona a proseguire nel percorso di crescita e innovazione che ha portato Ducati ai risultati straordinari raggiunti negli ultimi anni».