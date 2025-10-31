Urso: «Ue agisca subito, rischio stop produzione auto per mancanza chip»

«La Commissione Europea deve agire subito, noi abbiamo la necessita' che le scelte politiche industriali siano prese entro quest'anno, cioe' entro il mese di dicembre, non c'e' piu' tempo da perdere». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della visita all'area R&D dell'Headquarter di Pirelli a Milano. «Peraltro - ha aggiunto - stiamo affrontando l'emergenza dello shock di approvvigionamento dei chip, che con l'allarme di oggi da parte di Acea e' estremamente significativo, perche' rischia di portare alla sospensione della produzione di auto per mancanza di componenti fondamentali». Urso ha concluso aggiungendo che «siamo ormai in un'emergenza, non possiamo continuare a discutere su quello che devono essere le riforme strategiche dei politici industriali in Europa».