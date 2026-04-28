Usa, case auto straniere pronte a ritirare modelli dal mercato americano senza accordo con Canada e Messico

Alcune case automobilistiche straniere hanno avvertito l'amministrazione Trump che potrebbero ritirare, dal mercato statunitense, i loro modelli più economici, se l'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada (Usmca) non sarà rinnovato, o se sarà indebolito. Lo riporta il Wall Street Journal. Aziende come Nissan, Hyundai e Toyota sono tra le poche case automobilistiche a offrire ai consumatori statunitensi nuovi modelli di auto piccole ed economiche, dopo che le case automobilistiche di Detroit hanno abbandonato questo tipo di vetture, negli ultimi anni, a favore di Suv e pick-up.

Auto come la Honda Civic e la Toyota Corolla sono prodotte negli Stati Uniti, ma utilizzano componenti provenienti da tutti e tre i Paesi nordamericani. Il presidente Donald Trump ha firmato l'Usmca nel 2020, garantendo l'esenzione dai dazi doganali alle auto costruite principalmente con componenti statunitensi, messicani o canadesi. Tuttavia, Trump ha sconvolto queste catene di approvvigionamento con i dazi doganali imposti durante il suo secondo mandato, che prevedono un'aliquota del 25% sui componenti non statunitensi dei veicoli, che in precedenza avrebbero beneficiato dell'esenzione dai dazi doganali in base all'accordo Usmca. Trump ha affermato che i dazi sono necessari per la sicurezza nazionale e il suo team ha pubblicamente preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare l'Usmca o di dividerlo in due accordi separati.