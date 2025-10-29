Usa-Corea Sud: perfezionato accordo commerciale, dazi auto al 15%

Non c'è ancora la firma ufficiale ma tutto sembra volgere al sereno. Secondo indiscrezioni giornalistiche Seul ha raggiunto un accordo sui dettagli di un accordo commerciale con gli Usa: lo riportano i media Usa citando il capo dello staff presidenziale sudcoreano per le politiche, Kim Yong-beom, dopo il bilaterale tra il presidente Lee Jae Myung e Donald Trump. L'intesa ridurrà i dazi automobilistici dal 25% al 15%, la stessa aliquota del concorrente giapponese, e prevede un'aliquota tariffaria sui chips non sfavorevole rispetto alla rivale Taiwan. Dei 350 miliardi di dollari di investimenti richiesti da Trump, 200 miliardi saranno erogati cash e 150 tramite la cooperazione nella cantieristica, guidata da aziende sudcoreane.

L'investimento di 200 miliardi di dollari sarà erogato nell'arco di molti anni, con un investimento annuo limitato a 20 miliardi di dollari a seconda del progresso del Progetto. Kim ha aggiunto che tale limite rendera' la situazione gestibile per il mercato valutario sudcoreano, che era la principale preoccupazione di Seul quando le è stato chiesto inizialmente di pagare 350 miliardi di dollari in contanti. L'accordo sulla struttura principale dell'accordo commerciale di luglio aveva ridotto i dazi reciproci al 15%, ma l'esportazione di automobili dalla Corea del Sud era ancora soggetta a un'aliquota tariffaria del 25% e i dettagli dell'accordo non sono stati definiti fino all'incontro tra Trump e Lee a margine del vertice Apec.