Usa, costruttori auto aderiscono a strategia verde di Biden. Chieste norme certe e sovvenzioni per transizione elettrica

DETROIT - Negli Usa l'associazione Alliance for Automotive Innovation - che rappresenta la generalità dei costruttori che operano in quel mercato - ha ribadito in un documento diffuso ieri l'impegno a collaborare con l'amministrazione Biden per l'istituzione di un programma nazionale destinato a ridurre le emissioni di gas serra.

"Il nostro obiettivo - ha affermato John Bozzella, presidente e Ceo di Alliance for Automotive Innovation - è lavorare in collaborazione con l'amministrazione di Washington per ottenere miglioramenti ambientali maggiori rispetto alle norme attuali, fornendo vantaggi ai consumatori, creando opportunità per la creazione di posti di lavoro e rafforzando l'economia della nostra nazione".

L'industria automobilistica statunitense si dichiara dunque allineata con gli obiettivi già enunciati dal nuovo Presidente Biden, cioè il raggiungimento di un trasporto a zero emissioni di carbonio e una accelerazione del passaggio ai veicoli a propulsione elettrica. E si impegna evidentemente a lavorare con l'amministrazione su un programma nazionale rivisto che includa la California, che porti tutte le Case automobilistiche al rispetto di un insieme unificato di requisiti comuni e, requisito egualmente importante, che garantisca condizioni di parità e competitività.

Negli Stati Uniti il settore automotive rappresenta complessivamente 10 milioni di posti di lavoro e ha in programma entro il 2023 investimenti per 250 miliardi di dollari nell'elettrificazione dei veicoli. L'annuncio diffuso dalla Alliance for Automotive Innovation sottolinea l'obiettivo del settore di avviare una discussione con l'amministrazione su un nuovo quadro per ristabilire un programma nazionale per limitare le emissioni dei gas serra generate dai veicoli.

La proposta dell'Alliance for Automotive Innovation propone una discussione con l'amministrazione Biden incentrata su un programma nazionale che dovrebbe ottenere miglioramenti nelle emissioni di GHG (Greenhouse gases) collocati a metà strada tra gli standard attuali e quelli dell'ex amministrazione Obama, bilanciando il progresso ambientale, la sicurezza, l'accessibilità, l'innovazione e l'occupazione. E inoltre su provvedimenti destinati a supportare l'elettrificazione dei veicoli nel mercato, con una serie di incentivi e riforme da integrare da altri importanti investimenti e politiche federali, statali e locali.