Usa, da oggi riduzione del 15% dei dazi in entrata per le auto giapponesi

Entra in vigore da oggi la riduzione del 15% delle tariffe doganali imposte dall'amministrazione Trump sulle auto provenienti dal Giappone, a cinque mesi dall'annuncio del presidente americano che ha inciso pesantemente sul distretto industriale di uno dei principali alleati di Washington. La riduzione delle tariffe fa parte di un accordo commerciale che il Dipartimento di Stato Usa ha stipulato il 22 luglio con Tokyo, che in cambio si è impegnato a investire massicciamente oltreoceano e ad aumentare le importazioni di prodotti agricoli americani durante il secondo mandato di Trump. Il 4 settembre il presidente Usa ha firmato un ordine esecutivo che attua formalmente l'accordo commerciale, concedendo al Giappone un trattamento speciale su quelle che lui definisce tariffe «reciproche».

L'avviso del dipartimento di Stato - che sarà pubblicato martedì - afferma infatti che, come concordato dai due paesi, anche il dazio aggiuntivo del 25% imposto da Trump a maggio sull'indotto automobilistico, inclusi motori e trasmissioni, sarà ridotto al 15% per la componentistica proveniente dal Giappone. La guida specifica inoltre che gli aerei civili e i componenti aeronautici del Sol Levante non saranno più soggetti a dazi aggiuntivi da parte degli Stati Uniti. Secondo i dati governativi, nel 2024 il Giappone ha esportato negli Stati Uniti veicoli per un valore di circa 6.000 miliardi di yen (34,6 miliardi di euro). Insieme alle esportazioni di ricambi auto, questi prodotti hanno rappresentato un terzo delle spedizioni totali verso la più grande economia mondiale. Gli Stati Uniti applicano attualmente un'aliquota tariffaria del 15% sulla maggior parte delle importazioni dal Giappone, in calo rispetto al 24% o al 25% che Trump aveva minacciato prima dell'accordo. Inoltre, le due delegazioni hanno concordato che le importazioni dal Giappone con dazi preesistenti del 15% o superiori, non saranno soggette ad alcun dazio aggiuntivo, e che i prelievi su altre merci saranno limitati al 15%.