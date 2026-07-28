Usa, dealer più grandi e AI: i costruttori rafforzano il modello distributivo. L'Intelligenza Artificiale vista come leva di redditività

Il modello del Dealer negli Stati Uniti esce rafforzato dalle prospettive dei costruttori automobilistici. È quanto emerge dalla quarta edizione della survey annuale di Kerrigan Advisors, secondo cui gli OEM prevedono una rete composta da un numero inferiore di concessionari, ma con dimensioni maggiori, maggiore capitalizzazione e livelli di redditività più elevati. A sostenere questa evoluzione sarà soprattutto l’adozione dell’Intelligenza Artificiale: il 59% dei dirigenti intervistati ritiene che l’AI aumenterà la redditività delle concessionarie, grazie alla riduzione dei costi operativi e all’incremento della produttività per addetto.

L’indagine evidenzia, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, anche che il consolidamento della rete continuerà nei prossimi cinque anni: il 45% degli OEM prevede una riduzione del numero di Dealer, mentre cresce la richiesta di investimenti nelle strutture e nei nuovi standard di immagine. Sul fronte del mercato, le prospettive di vendita risultano più caute per effetto dei dazi, ma il 58% dei costruttori dichiara di voler assorbire direttamente la maggior parte dei costi aggiuntivi, evitando di trasferirli alla rete distributiva.

Nonostante il rallentamento della domanda e il calo degli incentivi per i veicoli elettrici, gli OEM continuano a puntare sull’elettrificazione, stimando che le EV rappresenteranno il 21% delle vendite entro cinque anni. Lo studio conferma così una visione di lungo periodo in cui consolidamento, digitalizzazione e AI diventano i principali fattori di competitività del business dei Dealer.