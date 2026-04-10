Usa, divario prezzi tra auto con motori a combustione ed elettrici ai minimi storici. Si è ridotto a circa 5.800 dollari

Secondo i dati di Cox Automotive, il prezzo medio di transazione (Atp) per i veicoli nuovi a marzo è stato superiore del 3,5% rispetto all'anno precedente, a 49.275 dollari. L'aumento annuale dei prezzi ha subito un'accelerazione a marzo per il quarto mese consecutivo. L'incremento del 3,5% si è attestato in linea con le medie di lungo periodo e puo essere parzialmente spiegato da una maggiore concentrazione di vendite di prodotti di fascia alta, come Suv e pickup di grandi dimensioni, e dal continuo calo delle vendite di veicoli compatti e subcompatti.

Al contrario, i prezzi dei veicoli elettrici continuano a calare, riducendo il divario con i veicoli con motore a combustione interna: a marzo -2,8% su base annua e in discesa per il terzo mese consecutivo, attestandosi a 54.508 dollari. Il divario tra i prezzi dei veicoli elettrici e quelli dei veicoli con motore a combustione interna si è cosi ridotto a circa 5.800 dollari, il divario minimo mai registrato da Cox Automotive.

I prezzi medi di vendita Tesla piu bassi (53.421 dollari) hanno contribuito a ridurre la media del settore. I prezzi Tesla a marzo sono stati inferiori del 2,6% rispetto a marzo 2025 e inferiori dell'1,2% rispetto a febbraio. Anche le spese per incentivi presso Tesla sono aumentate a marzo, raggiungendo il 12,3% dei prezzi medi di vendita. Secondo le stime di Cox Automotive, le vendite Tesla sono diminuite dell'8,4% su base annua a marzo, ma sono aumentate per il secondo mese consecutivo (+6,1% rispetto a febbraio).