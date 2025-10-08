Usa, fine sussidi rallenterà mercato auto elettriche nel 2025-26. Quota intero anno scenderà dal 10% all'8%

Le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti diminuiranno entro la fine dell'anno ma grazie agli acquisti dei mesi scorsi in previsione della fine dei sussidi federali, la quota per l'intero anno raggiungera il 10% (equivalente a 1,6 milioni di unità), superando leggermente il livello del 2024. Lo stima Ing Think ricordando che nei mesi precedenti la scadenza dei sussidi i consumatori statunitensi si erano «affrettati ad assicurarsi i crediti d'imposta per i veicoli elettrici», con conseguente afflusso record di immatricolazioni. Secondo gli analisti, una correzione successiva al frontloading, insieme al calo dell'interesse dei consumatori, dovrebbe riportare la quota di mercato dei veicoli elettrici a circa l'8% nel 2026. Allo stesso tempo, è probabile che i veicoli con motore a combustione interna e gli ibridi convenzionali acquisiscano maggiore slancio. «Prevediamo una ripresa della quota di veicoli elettrici nel 2027, ma ciò comporterà diversi anni di stagnazione, ritardando il ritmo dell'elettrificazione», si spiega. Questa battuta d'arresto amplierà il divario con la Cina, dove l'elettrificazione è gia molto avanzata, e anche con l'Europa.

A settembre, la quota di nuove vendite di veicoli elettrici - inclusi veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) - è salita al 13% del totale delle vendite di nuovi veicoli leggeri, portando la media del terzo trimestre al 10,5% dal 7% del secondo trimestre. Tesla, General Motors e, in misura minore, Ford e Stellantis hanno beneficiato di questa impennata. I crediti d'imposta statunitensi per i veicoli elettrici - fino a 7.500 dollari per un veicolo elettrico nuovo e fino a 4.000 dollari per uno usato - sono terminati il 1 ottobre in base al One Big Beautiful Bill Act (Obbba). Ad agosto, il prezzo medio di acquisto di un veicolo elettrico nuovo, al netto delle detrazioni fiscali, era di 57.245 dollari, circa 9.000 dollari in più rispetto a un'auto a benzina nuova (48.100 dollari). I sussidi hanno ampiamente colmato il divario di prezzo, con quasi il 90% degli acquirenti di veicoli elettrici nuovi che nel 2024 ne hanno beneficiato.