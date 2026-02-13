Usa, il flop dell'auto elettrica: per le Big Three svalutazioni per oltre 50 mld di dollari. Vendite Bev giù di oltre il 30% nel 4° trimestre

Le case automobilistiche statunitensi stanno frenando da mesi le loro attività nel settore dei veicoli elettrici, e i costi si stanno accumulando. Dopo anni di investimenti nella tecnologia dei veicoli elettrici, scrive il Wall Street Journal, le Big Three di Detroit – General Motors, Ford Motor e Stellantis hanno annunciato svalutazioni complessive per oltre 50 miliardi di dollari. Le vendite di veicoli elettrici sono diminuite di oltre il 30% nel quarto trimestre, negli Stati Uniti, dopo la scadenza, a settembre, di un credito d'imposta federale di 7.500 dollari, che aveva dato impulso alle vendite. Le case automobilistiche prevedono che la domanda rimarrà debole.

Come detto due crediti d'imposta per l'acquisto sono scaduti il 30 settembre 2025: il New Clean Vehicle Credit e il Qualified Commercial Clean Vehicle Credit. La quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria ha raggiunto livelli record immediatamente prima della scadenza dei crediti: il 12% dei veicoli leggeri venduti a settembre. Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono poi scese a meno del 6% del mercato in ciascuno dei restanti mesi del 2025. L'anno scorso e stato il primo anno in cui le vendite annuali e la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria sono diminuite. In particolare, le vendite di veicoli elettrici a batteria sono piu diffuse nel mercato dei veicoli di lusso. Nel 2025, i veicoli di lusso statunitensi rappresentavano il 14% del mercato totale dei veicoli leggeri e, all'interno delle vendite di lusso, i veicoli elettrici a batteria rappresentavano il 23%. La scadenza dei crediti d'imposta per i veicoli puliti ha avuto un impatto simile sulle vendite di veicoli elettrici a batteria di lusso e non di lusso.