Usa, il governo ha emesso 2 miliardi di dollari in sconti fiscali per veicoli elettrici dal 1° gennaio

Il Governo degli Stati Uniti ha emesso 2 miliardi di dollari di pagamenti anticipati di crediti fiscali per i veicoli elettrici (Ev) dal 1° gennaio, per oltre 300.000 veicoli, ha dichiarato ieri il Tesoro statunitense. Da quando sono entrate in vigore le nuove regole, riporta il sito Interautonews.it, che consentono ai consumatori di usufruire di un credito d’imposta Ev del valore massimo di 7.500 dollari presso il punto vendita, sono stati emessi più di 250.000 crediti d’imposta per i nuovi Ev e circa 50.000 per i modelli usati. Quasi tutti prevedono il trasferimento del credito a un concessionario al momento dell’acquisto, con un conseguente sconto significativo.