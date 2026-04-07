Usa, la NTSA chiude senza sanzioni l'indagine sul sistema di guida assistita Tesla. Problemi limitati e senza conseguenze gravi

Le autorità statunitensi per la sicurezza stradale hanno chiuso un'indagine su circa 2,6 milioni di veicoli Tesla dotati della funzione di guida remota «Actually Smart Summon», dopo aver stabilito che i problemi riscontrati erano limitati a incidenti a bassa velocità e senza conseguenze gravi. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aveva avviato l'inchiesta all'inizio del 2025 in seguito a diverse segnalazioni di collisioni. Il sistema consente agli utenti di spostare l'auto a distanza tramite smartphone, ad esempio nei parcheggi o in aree private. Secondo quanto emerso, - come riporta Reuters - sono stati registrati circa 100 incidenti, prevalentemente con urti contro ostacoli come auto parcheggiate, porte di garage o cancelli, spesso nelle fasi iniziali dell'attivazione, quando la visibilità o la percezione dell'ambiente risultavano limitate. Non si sono verificati feriti né incidenti gravi, né casi con attivazione degli airbag o veicoli da rottamare.

L'agenzia ha quindi ritenuto che la frequenza e la gravità degli episodi non giustificassero ulteriori azioni. Determinante anche l'intervento della casa automobilistica, che ha introdotto aggiornamenti software per migliorare il rilevamento degli ostacoli, la gestione di oggetti in movimento e l'identificazione di eventuali ostruzioni delle telecamere, oltre a ridurre gli errori causati da condizioni ambientali come neve o condensa. Resta tuttavia alta l'attenzione su altri sistemi avanzati del marchio. La NHTSA ha recentemente portato a un livello più avanzato un'indagine sul sistema di guida assistita «Full Self-Driving», estendendola a circa 3,2 milioni di veicoli. Ulteriori verifiche riguardano oltre 50 segnalazioni di violazioni del codice stradale e diversi incidenti, in un contesto di crescente scrutinio sulle tecnologie di guida autonoma e sui loro limiti operativi.