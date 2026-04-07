guida remota «Actually Smart Summon» di Tesla

Usa, la NTSA chiude senza sanzioni l'indagine sul sistema di guida assistita Tesla. Problemi limitati e senza conseguenze gravi

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Le autorità statunitensi per la sicurezza stradale hanno chiuso un'indagine su circa 2,6 milioni di veicoli Tesla dotati della funzione di guida remota «Actually Smart Summon», dopo aver stabilito che i problemi riscontrati erano limitati a incidenti a bassa velocità e senza conseguenze gravi. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aveva avviato l'inchiesta all'inizio del 2025 in seguito a diverse segnalazioni di collisioni. Il sistema consente agli utenti di spostare l'auto a distanza tramite smartphone, ad esempio nei parcheggi o in aree private. Secondo quanto emerso, - come riporta Reuters - sono stati registrati circa 100 incidenti, prevalentemente con urti contro ostacoli come auto parcheggiate, porte di garage o cancelli, spesso nelle fasi iniziali dell'attivazione, quando la visibilità o la percezione dell'ambiente risultavano limitate. Non si sono verificati feriti né incidenti gravi, né casi con attivazione degli airbag o veicoli da rottamare.

L'agenzia ha quindi ritenuto che la frequenza e la gravità degli episodi non giustificassero ulteriori azioni. Determinante anche l'intervento della casa automobilistica, che ha introdotto aggiornamenti software per migliorare il rilevamento degli ostacoli, la gestione di oggetti in movimento e l'identificazione di eventuali ostruzioni delle telecamere, oltre a ridurre gli errori causati da condizioni ambientali come neve o condensa. Resta tuttavia alta l'attenzione su altri sistemi avanzati del marchio. La NHTSA ha recentemente portato a un livello più avanzato un'indagine sul sistema di guida assistita «Full Self-Driving», estendendola a circa 3,2 milioni di veicoli. Ulteriori verifiche riguardano oltre 50 segnalazioni di violazioni del codice stradale e diversi incidenti, in un contesto di crescente scrutinio sulle tecnologie di guida autonoma e sui loro limiti operativi.

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martedì 7 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 13:23 | © RIPRODUZIONE RISERVATA