Usa, più soddisfatti i neo acquirenti di elettriche premium. JD Power: “Fondamentale effetto rete ricarica di Tesla”

NEW YORK - Nonostante i molti ostacoli, il mondo delle auto elettriche sta evolvendo accompagnato anche da nuovi atteggiamenti degli utenti. Negli Stati Uniti, ad esempio - dove la quota di veicoli nuovi 100% a batteria è aumentata rapidamente negli ultimi tre anni, passando da meno dell’1% nel 2019 a oltre il 5% nel 2022 - cresce la soddisfazione degli utilizzatori soprattutto dei modelli premium, con uno spostamento delle critiche dall’area dell’autonomia (e dell’ansia da ricarica) a quella dell’affidabilità e delle funzionalità tecnologiche. Lo afferma l’edizione 2023 dello studio JD Power Electric Vehicle Experience che ha evidenziato questa evoluzione del mercato. «Il panorama dei modelli elettrici sta cambiando rapidamente e quelli più recenti stanno attirando più acquirenti di veicoli elettrici tradizionali e per la prima volta - ha affermato Brent Gruber, direttore esecutivo del settora EV presso JD Power - I recenti lanci di veicoli da parte di nuovi marchi che di Case automobilistiche tradizionali hanno avuto un profondo effetto sui fattori più importanti nell’esperienza di proprietà.

I proprietari di modelli elettrici di oggi cercano qualità, affidabilità, piacere di guida, sicurezza e funzionalità tecnologiche». Lo studio mostra un aumento di 11 punti percentuali rispetto al 2022 nel tasso di possesso di Bev per la prima volta, passando dal 74% all’85%. E le nuove offerte di prodotti nel segmento Bev sta attirando nuovi proprietari a un ritmo più rapido, con la percentuale di chi possiede un’auto elettrica per la prima volta è balzata all’89% dal 67% del 2022. È interessante notare che la soddisfazione tra chi possiede un Bev per la prima volta è superiore a quella tra i proprietari ‘veteranì nella valutazione della ‘qualità e affidabilità del veicolò con 756 punti rispetto a 749. Nel mercato di massa dei modelli elettrici, il 68% di coloro che acquistano un Bev per la prima volta afferma che i motivi principali per questa decisione sono i costi di gestione inferiori e i crediti/incentivi fiscali.

Le prestazioni di guida sono il motivo di acquisto citato più frequentemente (75%) tra i nuovi proprietari di Bev premium. Il maggiore divario di soddisfazione tra i proprietari di Bev premium e di massa è la disponibilità della ricarica pubblica, giudizio che in Usa è fortemente influenzato dalla rete di caricabatterie Tesla. Tra i proprietari di Bev premium, la soddisfazione per la disponibilità della ricarica pubblica è 589 punti, mentre tra i proprietari di Bev del mercato di massa è appena di 341.