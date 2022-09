Usa, prezzo della benzina scende per 11/ma settimana consecutiva. Ora 3,81 dollari al gallone

WASHINGTON - Il prezzo della benzina in Usa è sceso per l’11/ma settimana consecutiva, arrivando oggi a 3,81 dollari al gallone (4,5 litri), con un calo del 20% rispetto al 4 luglio), come riferisce la Cnn. Una buona notizia per Joe Biden, dato che uno dei suoi talloni d’Achille in questo momento sono l’inflazione e il carovita. La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono diminuite più del previsto. Registrato un calo di 3,326 milioni di barili a 418,346 milioni di unità, contro attese per un ribasso di 1,2 milioni.

Secondo i dati diffusi dal dipartimento dell’Energia, gli stock di benzina sono diminuiti di 1,172 milioni di barili a 214,475 milioni di barili, contro attese per un -1,1 milioni. Le scorte di distillati, che includono il combustibile da riscaldamento, hanno registrato un rialzo di 0,112 milioni di barili a 111,706 milioni di barili, contro stime per un ribasso di 0,9 milioni di barili. L’utilizzo della capacità degli impianti è aumentata di 1,1 punti percentuali al 93,8%, contro previsioni per un dato al 93,5%. Dopo la pubblicazione del dato, il petrolio Wti si è mantenuto in ribasso al Nymex, in calo dell’1,1% a 90,62 dollari al barile.