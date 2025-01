Usa, quota mercato veicoli tradizionali scende sotto l'80%. Venduti 3,2 ml di veicoli EV (1,9 ml ibridi mild e Phev, 1,3 ml Bev)

Nel 2024 le vendite di veicoli completamente elettrici e di modelli ibridi in Usa hanno raggiunto una quota di mercato del 20%, per la prima volta. Un anno di svolta, secondo gli analisti, seppur a un ritmo piu lento del previsto. Secondo i dati di Motor Intelligence, lo scorso anno sono stati venduti piu di 3,2 milioni di veicoli elettrici, di cui 1,9 milioni di ibridi, compresi i modelli plug-in, e 1,3 milioni di Bev. Le alimentazioni tradizionali, a combustione interna, hanno continuato a rappresentare la maggior parte delle vendite, ma la quota di mercato e scesa al 79,8%, scendendo sotto l'80% per la prima volta nella storia.

Per quanto riguarda il segmento Bev, Tesla ha consolidato la leadership nonostante un calo nella market share che Cox Automotive ha stimato al 49% dal 55% del 2023. Si stima che la Tesla Model Y e la Model 3 siano state le auto elettriche piu vendute nel 2024. Dietro Tesla si piazzano Hyundai Motor, al 9,3% di quota di mercato nell'elettrico, General Motors (8,7%) e Ford (7,5%). Completa la top five Bmw, con il 4,1%.