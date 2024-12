Usa, record di vendite per i veicoli ibridi nel terzo trimestre. Elettriche protagoniste nella fascia di lusso

La quota di vendite di veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti e aumentata di nuovo nel terzo trimestre del 2024, raggiungendo un record. Le vendite combinate di veicoli ibridi, veicoli elettrici ibridi plug-in e veicoli elettrici a batteria (BEV) sono aumentate dal 19,1% delle vendite totali di nuovi veicoli leggeri negli Stati Uniti nel secondo trimestre al 19,6% nel terzo, secondo le stime di Wards Intelligence. Questo aumento della quota di mercato dei veicoli elettrici e ibridi e stato trainato principalmente dalle vendite di veicoli elettrici ibridi. Le vendite di BEV sono diminuite, con la quota scesa dal 7,4% del secondo trimestre al 7% nel terzo.

La quota di vendite di veicoli ibridi e aumentata, con i veicoli ibridi che hanno rappresentato il 10,8%, un record. I BEV hanno continuato a essere popolari nel segmento dei veicoli di lusso, rappresentando il 35,8% delle vendite di lusso negli Stati Uniti nel 3Q24. Tuttavia, i BEV di lusso come quota delle vendite totali di BEV sono diminuiti poiche le vendite al di fuori del mercato del lusso sono aumentate, scendendo alla quota piu bassa dal 2017. Tuttavia, il 70,7% dei BEV venduti negli Stati Uniti durante il terzo trimestre erano veicoli di lusso, mentre il 10,3% dei veicoli ibridi venduti erano di lusso. Secondo Cox Automotive, il prezzo medio di transazione per un nuovo BEV prima di tenere conto di eventuali incentivi per i consumatori o il governo era di 56.351 dollari alla fine del terzo trimestre, circa il 16% in piu rispetto al prezzo medio complessivo del settore.

Tesla detiene ancora il primo posto nel mercato BEV degli Stati Uniti, sebbene al 48,8%, la sua quota di mercato sia stata inferiore al 50% per il secondo trimestre consecutivo quest'anno. Il modello Y e il modello 3 di Tesla continuano a guidare le vendite e il Tesla Cybertruck recentemente lanciato e stato un fattore trainante nell'aumento delle vendite di Tesla nel terzo trimestre, superando tutti i suoi concorrenti di pick-up di grandi dimensioni (Rivian R1S, Rivian R1T, Ford F150 Lightning, Chevy Silverado EV, Hummer EV e GMC Sierra EV). Ford ha continuato a detenere la seconda quota piu grande del mercato BEV, sebbene tale quota si sia ridotta al 6,9% nel 3Q24 dal 7,94% nel 2Q24. Le vendite si sono spostate verso altri produttori come Chevrolet, spinte dalle vendite del modello Equinox appena introdotto e dal continuo successo del modello Blazer. Nel terzo trimestre del 2024, Chevrolet ha sostituito Hyundai come produttore con la terza quota di mercato piu grande del mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV), con il 5,8% delle vendite.

Secondo le stime di Wards Intelligence, il 78,9% dei BEV totali venduti negli Stati Uniti nel terzo trimestre e stato prodotto in Nord America, il 7,3% in Corea del Sud e il 5,3% in Germania. «Per qualificarsi per i crediti d'imposta per veicoli puliti nell'Inflation Reduction Act, i produttori devono rispettare i requisiti di contenuto nazionale per l'assemblaggio finale, i componenti della batteria e gli input minerali critici che si estendono oltre la semplice produzione in Nord America. Pertanto - spiega in una nota l'Eia, Energy Information Administration - non tutti i veicoli classificati come fabbricati in Nord America saranno qualificati per questo credito. Questi requisiti, sebbene applicabili agli acquisti di veicoli elettrici, sono meno rigorosi per i leasing di veicoli elettrici». «Molti acquisti di veicoli elettrici che non sono qualificati per gli incentivi ai sensi del credito d'imposta per veicoli puliti saranno qualificati per il credito d'imposta quando noleggiati ai sensi del credito per veicoli puliti commerciali, offrendo ai consumatori una piu ampia varieta di modelli di veicoli elettrici idonei», conclude l'Eia.