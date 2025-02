Usa, Trump annulla programma federale per diffusione delle colonnine ricarica per auto elettriche

La Federal Highway Administration (FHWA) americana ha emesso un promemoria in cui ordina agli Stati di sospendere tutti i piani di distribuzione delle infrastrutture per i veicoli elettrici nell'ambito del National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program. Il programma NEVI da 5 miliardi di dollari era il grande progetto di implementazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli Stati Uniti, finanziato dall'Infrastructure Act dell'amministrazione Biden, ed era gia in fase di attuazione.