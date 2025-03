Trump grazia Milton, fondatore dei camion elettrici Nikola. Era stato condannato a 4 anni per frode

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concesso la grazia a Trevor Milton, fondatore di Nikola - casa di veicoli elettrici - condannato per frode ai danni degli investitori. Nel dicembre 2023, era stato condannato a 4 anni di prigione, rimanendo in libertà in attesa dell'appello. Due settimane fa, i procuratori federali avevano chiesto al giudice Edgardo Ramos di ordinare a Milton la restituzione di 680 milioni di dollari agli azionisti di Nikola e altri 15,2 milioni a Peter Hicks, una vittima della sua frode.

Con la grazia, Ramos non potrà ordinare la restituzione dei fondi. "Oh mio Dio, non ci crederete. Probabilmente è il mio giorno più bello in cinque anni", ha scritto Milton su Instagram. "Ho appena ricevuto una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, ha firmato la mia piena e incondizionata grazia", ha aggiunto. "Sono libero, i procuratori non potranno più farmi male, non potranno distruggere la mia famiglia, non potranno togliermi tutto, non potranno rovinare la mia vita".