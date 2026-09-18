Usa, vola il prezzo del diesel: record storico di 6,39 dollari al gallone. Crescita del 70% nella presidenza Trump

I carburanti salgono ancora negli Usa, con il diesel che tocca i suoi massimi storici. Secondo i dati giornalieri della American Automobile Association, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata 4,4386 dollari al gallone in rialzo di oltre il 40% sui 3,12 dollari del primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel, invece, continua ad aggiornare i record e sfiora quota 6,40, a 6,3956 dollari, in aumento di oltre il 71% sui 3,72 dollari del primo giorno di presidenza Trump. Carenze di diesel sono segnalate in Texas, Florida e California, dove sono segnalati picchi a 8,21 dollari al gallone.