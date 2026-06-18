Usato, in Italia arretrano Gpl (-5%) e ibride (-7,1%): l'offerta “alternativa” si restringe

Il mercato italiano dell'auto usata conferma, e anzi accentua, la propria fisionomia tradizionale. La fotografia scattata da AutoUncle al 17 giugno 2026 - circa 784.000 vetture in vendita, in calo dello 0,9% in un anno - mostra che proprio le motorizzazioni associate alla transizione e al risparmio, ibride e Gpl, sono quelle che riducono di più la propria presenza tra gli annunci. Il dato si riferisce all'offerta disponibile sul mercato, non alle immatricolazioni: un arretramento dello stock può segnalare sia una minore alimentazione del canale, sia una domanda che assorbe più in fretta le vetture disponibili.

Il Gpl è il caso di una nicchia resiliente ma in lento ridimensionamento. Le 22.562 auto a gas oggi in vendita valgono il 2,9% dell'offerta complessiva e segnano un calo del 5% su base annua, con una discesa che prosegue dal picco di metà novembre 2025. La motorizzazione conserva però un primato nel comparto delle alimentazioni non convenzionali: nell'usato il Gpl resta più diffuso dell'elettrico puro, fermo a 15.537 unità, e supera nettamente il metano (8.922). Per la fascia di automobilisti orientata al contenimento dei costi d'esercizio, è la soluzione "a gas" più accessibile sul mercato di seconda mano.

Sul fronte delle ibride la correzione di rotta è più marcata. Con 95.203 esemplari in vendita, pari al 12,1% dell'offerta (circa una vettura usata su otto) restano una componente rilevante, ma in flessione del 7,1% in dodici mesi e del 12,8% rispetto al massimo di 109.169 unità di settembre 2025. Si tratta di un movimento recente, maturato nella primavera 2026 dopo mesi di stabilità su livelli elevati, che interrompe la fase espansiva dell'offerta elettrificata nell'usato.

Il quadro d'insieme spiega perché il baricentro del mercato non si sia spostato. Il diesel, con 374.918 vetture in vendita, resta la motorizzazione dominante (47,8% dell'offerta) ed è anzi in crescita del 2,5%; la benzina è stabile al 34,1%. È invece l'elettrico puro a subire la contrazione più severa, con un calo del 25,9% dell'offerta annua. La transizione verso le alimentazioni alternative, che nel mercato del nuovo procede pur tra le incertezze, nel secondo mercato dove la maggioranza degli italiani compra davvero fatica ancora a tradursi in disponibilità di prodotto.