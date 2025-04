L'utile di Tesla crolla nel trimestre: -71% a 409 milioni. Musk, passo indietro in politica e il titolo cresce: +3,94%

Ricavi in calo e utile crollato. Tesla chiude il primo trimestre sotto le attese penalizzata dalla crescente concorrenza, dal calo delle vendite e dai contraccolpi del coinvolgimento di Elon Musk nell'amministrazione Trump. E guardando avanti le prospettive non sono rosee: il colosso delle auto elettriche potrebbe infatti risentire dei dazi del presidente americano, che la rendono un potenziale oggetto di misure ritorsive oltre a rendere la produzione di auto negli Stati Uniti più costosa. «Anche se l'attuale quadro dei dazi ha un impatto relativamente ampio sulle nostre attività energetiche rispetto a quelle automobilistiche, stiamo prendendo misure per stabilizzarle nel medio termine», afferma Tesla.

I ricavi nel primo trimestre sono calati del 9% a 19,3 miliardi di dollari, con quelli della divisione automotive scesi del 20%. L'utile è calato del 71% a 409 milioni o 12 centesimi per azione, sotto le previsioni del mercato. L'utile operativo è sceso del 66% a 0,4 miliardi, risultando in un margine operativo del 2,1% rispetto al 5,5% dello stesso periodo dello scorso anno. «L'incertezza sui mercati automobilistico ed energetico continua ad aumentare perché la rapida evoluzione delle politiche commerciali influisce negativamente sulla catena di approvvigionamento globale e sulla struttura dei costi di Tesla e delle nostre rivali», ha spiegato il colosso delle auto elettriche, mettendo in guardia sulla possibilità che la domanda potrebbe essere influenzata in particolare da un «cambiamento di sensibilità politica».

Oggi il titolo Tesla sale a Wall Street dopo che Elon Musk ha detto che da maggio lavorerà meno per Donald Trump. I titoli del colosso delle auto elettriche avanzano, nelle contrattazioni after hours, del 3,94%.