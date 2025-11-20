Valeo prevede ritorno crescita fatturato nel 2027. Gruppo francese componenti auto ha obiettivo tra 22 e 24 mld per 2028

Valeo prevede un ritorno alla crescita del proprio fatturato a partire dal 2027 e si e' prefissato un obiettivo compreso tra 22 e 24 miliardi di euro per il 2028. Lo ha annunciato oggi il fornitore francese di componenti automobilistici.

Il gruppo si e' inoltre prefissato l'obiettivo di un margine operativo compreso tra il 6 e il 7% e un flusso di cassa disponibile, al netto degli oneri finanziari, di 500 milioni di euro, ha precisato, obiettivi fissati nell'ambito del suo nuovo piano triennale denominato “Elevate 2028”.

Nel 2024, il gruppo ha registrato un fatturato di 21,5 miliardi e un margine operativo del 4,3 per cento. Per il 2025, il fatturato dovrebbe scendere a 20,5 miliardi e il margine operativo dovrebbe attestarsi tra il 4,5 e il 5,5%, secondo le previsioni.

Valeo “e' perfettamente posizionata per rispondere alle esigenze delle auto di domani - elettrificate, piu' sicure e con un'architettura software centralizzata - e in crescita in tutte le regioni, in particolare in Cina, India e Nord America”, secondo il comunicato.