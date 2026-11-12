Vavassori (Anfia):«Misure protettive veloci per concorrenza cinese. Politica e aziende facciano scelte responsabili»

Per scrivere il futuro dell'automotive "il tempo è scaduto, non è la prima volta che lo diciamo, ma ormai siamo anche oltre il tempo scaduto. Il messaggio di speranza è che non è ancora troppo tardi, ma tutti, dalla politica europea alla politica nazionale e ai territori e alle aziende, devono compiere delle scelte responsabili e devono metterci la faccia". Lo ha detto Roberto Vavassori, presidente di Anfia, all'assemblea dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica, in corso a Milano.

"Ognuno deve fare la propria parte, insieme ce la possiamo fare, ma bisogna dire basta con questi attendismi e basta con queste disunioni", ha detto, sottolineando che "abbiamo bisogno sia di una misura protettiva veloce, un fast track, per arginare uno tsunami dalla Cina, che sta montando ed è evidentissimo. I cinesi sono amici ma devono rispettare il fatto che l'automotive è strategico per l'Europa come è strategico per la Cina ed è strategico per gli Stati Uniti". Secondo Vavassori, "serve subito una politica di protezione e di valorizzazione, ancor prima del Made in Europe, perché questo provvedimento è ancora tutto da disegnare e sta già suscitando molte criticità", ma soprattutto "sarà messo a terra fra due o tre anni e non abbiamo tutto questo tempo".