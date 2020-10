Veicoli commerciali, +14% immatricolazioni in Europa a settembre, Italia traina il mercato: +18%

ROMA - Netto risveglio a settembre per il mercato europeo dei veicoli commerciali trainato dall’Italia. Secondo i dati provvisori diffusi da Acea, il mese scorso le immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali in Europa (Ue+Efta+Gb) sono ammontate a 226.954 unità con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Il bilancio dall’inizio dell’anno è ancora pesantemente negativo con un -25,2% di immatricolazioni per un totale di 1,49 milioni di veicoli (oltre 2 milioni nei nove mesi del 2019).

A trainare il mercato europeo è l’Italia che registra a settembre 18.027 immatricolazioni (+17,8%). Il bilancio dei nove mesi dell’anno è negativo con una contrazione delle immatricolazioni del 21,7% a 121.772 unità. A ruota dell’Italia c’è la Germania con un incremento mensile del 17,6% e oltre 31.800 nuovi veicoli immatricolati, poi la Francia con un incremento del 15,1% e oltre 46.500 immatricolazioni e la Spagna che cresce solo del 6,6% con 16.245 immatricolazioni.