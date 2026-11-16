Veicoli commerciali leggeri, a ottobre calo delle vendite a doppia cifra: -10,1%. Da inizio anno -5,4%

Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri (autocarri fino a 3,5 tonnellate) chiude ottobre con un calo a doppia cifra. Nel corso del mese le immatricolazioni sono state pari a 15.574 unità, con una contrazione del 10,1% rispetto alle 17.317 di ottobre 2025. Questa flessione consolida il segno meno anche nel bilancio complessivo dei primi 10 mesi dell’anno: 150.445 veicoli, con un arretramento del 5,4% a confronto con le 158.958 unità dello stesso periodo dell’anno precedente. È quanto comunica l'Unrae, l'associazione delle Case auto estere che operano in Italia, sottolineando che, sul fronte dell'elettrificazione, a ottobre i veicoli commerciali elettrici puri (Bev) raggiungono il 5,1% delle preferenze complessive. Si tratta di un valore superiore al 3,3% registrato nello stesso mese del 2025, ma in modesto ripiegamento rispetto al 5,3% di settembre.

L'analisi per canale di vendita a ottobre 2026 evidenzia una flessione su gran parte dei segmenti di clientela: segnano il passo sia i privati, che includono la domanda delle famiglie e delle imprese individuali, sia le immatricolazioni di società e del noleggio a lungo termine. A bilanciare parzialmente il quadro intervengono il canale del noleggio a breve termine e le autoimmatricolazioni, il 74% delle quali risulta riconducibile a soli 4 marchi facenti capo allo stesso Gruppo costruttore. I privati – con un andamento di flessione dei volumi – recuperano due decimali al 14,3% di quota (14,6% nel cumulato). Le autoimmatricolazioni nel mese crescono in volume e salgono di 4,3 punti in quota, al 10,5% (al 9,9% nei 10 mesi, +1,4 p.p.).

Il noleggio a lungo termine riduce di quasi 1/3 i volumi immatricolati, portandosi su una quota del 27,4% (-8,7 p.p.), con una flessione molto sostenuta delle Captive e un calo delle società Top (29,2% di share nel cumulato, -4,3 p.p.). Il noleggio a breve guadagna un quinto delle immatricolazioni in ottobre, al 5,6% di quota (+1,4 p.p. e al 6,2% in gennaio-ottobre), enti e società mantengono la prima posizione con volumi in calo al 42,2% del totale (+2,8 p.p.); nei 10 mesi coprono il 40,2% (+1,6 p.p.). Sul fronte delle motorizzazioni, in ottobre il diesel flette in volume, scendendo al 75,1% di quota (-6,5 p.p., al 77,4% nel cumulato). Il motore a benzina, inverte il trend, e recupera la metà dei volumi, guadagnando 1,8 punti di quota, al 4,4% nel mese e al 3,6% nei 10 mesi.

Il Gpl si ferma all’1,7% nel mese e all’1,9% nel cumulato, i veicoli plug-in salgono all’1,8% di share in ottobre e al 2,1% in gennaio-ottobre. Come anticipato, i veicoli Bev nel mese di ottobre salgono al 5,1% (+1,8 p.p.) e al 4% nel cumulato, con un calo di 0,4 punti dal 4,4% di un anno fa, mentre i veicoli ibridi nel mese recuperano 3 punti di quota e coprono l’11,9% del totale (10,9% in gennaio-ottobre, +3 p.p.). La Co2 media ponderata in ottobre scende dell’1,2% a 182,6 g/Km rispetto ai 184,8 dello stesso mese 2025, nei 10 mesi scende dello 0,4% a 183,4 g/Km (rispetto ai 184,2 g/Km dello stesso periodo 2025).