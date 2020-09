Veicoli ecologici valgono 2,5% mercato globale. È un livello record secondo il WNEVC 2020 in corso in Cina

HAIKOU - La quota dei veicoli a nuova energia sul mercato globale dell’ auto ha raggiunto il 2,5% nel 2019, segnando un livello record, come rivela un rapporto divulgato oggi in occasione del secondo World New Energy Vehicle Congress (WNEVC 2020), in corso in Cina. Lo scorso anno, si legge nel documento intitolato «Cooperazione sino-tedesca e sviluppi sui veicoli a nuova energia», sono state vendute circa 2,2 milioni di vetture ecologiche a livello globale, in aumento del 10% su base annua. Il rapporto presentato oggi in Cina è stato elaborato in collaborazione tra la China Society of Automotive Engineers e la German Association of the Automotive Industry.