Veicoli elettrici piu convenienti di quelli a benzina dal 2027. Lo studio che indica i tempi della svolta green

Nel suo ultimo report ’The Ecosystem of Electric Vehicles’, Goldman Sachs sottolinea che la ’Greenflation’ sta spingendo verso l’alto i prezzi delle batterie: «Prevediamo che i costi della batteria aumentino del 6% su base annua a 171 dollari/kWh nel 2023, da 161 nel 2022, e stimiamo che questo aumenterà costi per veicolo elettrico di 600 dollari. Dato che i costi iniziali per un veicolo elettrico sono piu alti rispetto a un veicolo ICE, abbattere i costi attraverso l’innovazione tecnologica (in aree come batterie e semiconduttori) e una premessa importante per una diffusione piu diffusa dei veicoli elettrici».

Anche il costo totale di proprieta (TCO) sta cambiando. «I prezzi del greggio si sono stabilizzati intorno a 80 dollari al barile, mentre i costi dell’elettricita sono in aumento. I veicoli elettrici saranno dunque meno convenienti rispetto alla benzina nel breve termine». Dunque - continua la banca d’affari americana - «stimiamo che sia necessario un periodo di ammortamento di circa tre anni per portare a un punto di svolta che inneschi una piu ampia diffusione dei veicoli elettrici, e al momento noi crediamo che il 2027 sara l’anno in cui avverra questa svolta».