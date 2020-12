Veicoli industriali, mercato in aumento del +31,1% a novembre. Negli undici mesi immatricolazioni in calo del 13,7%

ROMA - Registra una crescita a due cifre a novembre il mercato dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5t; le immatricolazioni - secondo il Centro Studi e Statistiche di Unrae, l'Associazione delle case estere, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - sono state 2.338, il 31,1% in più dello stesso mese del 2019. Gli undici mesi del 2020 chiudono così una perdita consolidata del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 (18.505 immatricolazioni contro 21.451). Nel comparto dei veicoli pesanti, con massa totale a terra uguale o superiore alle 16t, l'incremento del mercato a novembre fa registrare +37,7% su novembre 2019 (1.983 unità immatricolate contro 1.440), che porta il risultato del comparto nei primi undici mesi del 2020 a -12,6% sullo stesso periodo del 2019 (15.054 immatricolazioni contro 17.226).

"Il fatto che i dati di mercato che rileviamo in questa seconda ondata di contagi sembrino procedere su valori di positività, contrariamente a quanto avvenuto nella prima ondata - afferma Paolo Starace, presidente della sezione Veicoli Industriali di Unrae - può dipendere dal fatto che il lockdown è stato meno severo rispetto alle attività manifatturiere che di fatto non hanno chiuso, con conseguente sostegno della produzione industriale e della domanda di trasporto. Inoltre rileviamo un incremento di consegne del segmento flotte le quali hanno di fatto posticipato a fine 2020 le consegne di acquisti conclusi nella prima parte dell'anno. Da ultimo la ritrovata fiducia dei trasportatori nel rinnovare il parco circolante grazie al saldo dei contributi agli investimenti arretrati e, dall'altro, vista l'apertura dei termini del primo periodo di incentivazione agli investimenti per il 2020 e il 2021".